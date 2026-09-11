Из России выдворили почти 73 тысячи мигрантов за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года с территории России было выдворено и депортировано 72,6 тыс. иностранных граждан, а в органы безопасности направлено 7,7 тыс. представлений о запрете въезда. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в рамках мероприятий по борьбе с незаконной миграции за первое полугодие 2026 года в стране выявлено 27,8 тыс. нарушений миграционного законодательства. Почти 24 тыс. иностранцев прошли обязательную дактилоскопическую регистрации и фотографированию.

Кроме того, указала Волк, полицейские выявили 50 тыс. административных правонарушений, совершенных работодателями, незаконно привлекающими иностранную рабочую силу. Это на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Число внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, где работают мигранты, увеличилось на 42,5%, а их результативность составила 90,3%, то есть нарушения были выявлены в девяти из 10 случаев», – уточнила представитель МВД в «Максе». При этом задокументирована 31 тыс. административных правонарушений со стороны иностранных работников.

МВД продолжает реализацию комплексных мер, направленных на усиление контроля за миграционными потоками и противодействие незаконной миграции на территории России, подчеркнула Волк.

Накануне первый замглавы МВД, начальник Миграционной службы ведомства Андрей Кикоть на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в РФ планируется внедрить систему целевого организованного набора иностранцев на работу. Соответствующий законопроект сейчас проходит процедуру согласования с правительством. Документ предполагает изменение порядка трудоустройства в мягкой форме – иностранец не сам покупает билет в Россию и ищет работу, а на всех этапах его сопровождает миграционная служба.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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