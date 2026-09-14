Фальков анонсировал кардинальные изменения формы аттестации студентов из-за ИИ

В России в ближайшие несколько лет произойдут кардинальные изменения в форме аттестации студентов. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Министр связал это с влиянием искусственного интеллекта.

Фальков обратил внимание, что ИИ уже меняет систему оценивания.

«Традиционная форма итоговой текущей аттестации студентов в ближайшие несколько лет изменится кардинально. Написание курсовых работ, эссе и всего прочего – вам не надо говорить, как это делается», – приводит слова министра ТАСС.

Глава Минобрнауки также отметил, что грамотность в области технологий ИИ становится одной из ключевых компетенций студента независимо от его профессионального направления. По его словам, основная цель заключается в том, чтобы дать понимание принципов технологии, умение применять инновации для анализа, проектирования и решения реальных задач. «Это не отдельно взятый курс. Это инфраструктура, на основе которой построена вся система высшего образования», – добавил Фальков.

Екатеринбург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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