Какие соцвыплаты положены россиянам и как их проверить – советы от уполномоченного по правам человека

Человек не обязан разбираться в десятках условий, вспоминать названия ведомств и гадать, положена ли ему какая-то выплата. На практике же система социальной поддержки устроена достаточно сложно. Для одной меры важен доход семьи, для другой – возраст ребенка, для третьей – срок обращения. Одни выплаты назначают автоматически, за другими нужно обращаться самостоятельно. Есть федеральные меры, которые действуют по всей стране, и региональные – их набор зависит от места проживания. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о том, почему право на выплату нужно уметь реализовать и возможность получения каких мер поддержки особенно важно проверить этой осенью.

Ребенок родился – что положено семье

Единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2026 года его размер составляет 28 450 рублей 45 копеек без учета районного коэффициента. Оно выплачивается на каждого родившегося ребенка и не зависит от доходов семьи.

Работающим родителям пособие, как правило, назначается автоматически – сведения поступают в Социальный фонд России. Если оба родителя не работают, заявление можно подать через Госуслуги, МФЦ или Социальный фонд.

Здесь есть важная деталь: если заявление все-таки необходимо, обратиться нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Единое пособие: почему доход – не единственный критерий

Одна из самых обсуждаемых мер – единое пособие беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Размер выплаты зависит от нуждаемости и может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. При назначении смотрят не только на общий доход семьи, но и на имущество, а также на доход трудоспособных взрослых.

В 2026 году действует правило: учитываемый доход каждого трудоспособного взрослого за расчетные 12 месяцев по общему правилу должен быть не меньше восьми МРОТ – 216 744 рублей.

Закон учитывает жизненные обстоятельства. Например, если человек не работал по уважительной причине – в том числе ухаживал за ребенком до трех лет, – требование может быть уменьшено или вообще не применяться. Если уважительная причина длилась десять месяцев или больше, правило минимального дохода не действует. Если меньше – порог снижается пропорционально.

Именно поэтому я бы не советовала семье самостоятельно делать вывод: «Мы не подходим». Лучше подать заявление или предварительно уточнить условия в Социальном фонде.

Есть и отдельное нововведение для многодетных семей. В определенных случаях единое пособие можно однократно продлить, даже если среднедушевой доход семьи немного превысил региональный прожиточный минимум – не более чем на 10%.

Здесь особенно важно не пропустить время обращения: сделать это можно в последний месяц выплаты либо в течение трех следующих месяцев.

Можно выйти на работу и не потерять пособие по уходу

Еще одно заблуждение связано с пособием по уходу за ребенком до полутора лет. Для работающего родителя или другого застрахованного родственника оно составляет 40% среднего заработка. Максимальный размер в 2026 году – 83 021 рублей в месяц.

Главное, о чем стоит знать: если пособие уже назначено, право на него сохраняется и при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком – даже если человек возвращается на полный рабочий день.

Материнский капитал – не только про квартиру

С 1 февраля 2026 года материнский капитал составляет 728 921 рубль на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. Если при рождении первого ребенка право на капитал уже возникло, при появлении второго предусмотрена доплата 234 321 рубль. Если же право раньше не возникало, при рождении второго ребенка размер капитала составляет 963 243 рубля.

Мы привыкли связывать материнский капитал с жильем. Но возможности шире: средства можно использовать и на образование детей, а при соблюдении условий – получать из них ежемесячную выплату на ребенка до трех лет.

Право на такую выплату есть у семьи, если среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов. Размер выплаты равен детскому прожиточному минимуму в регионе.

Здесь тоже есть нюанс со сроком. Если обратиться в первые шесть месяцев с месяца рождения ребенка, деньги назначат с месяца рождения. Если позже – только с месяца обращения.

И нужно помнить: эта выплата идет из средств материнского капитала, то есть его остаток постепенно уменьшается.

Выплата, о которой этой осенью особенно важно знать

С 2026 года появилась новая ежегодная семейная выплата. По сути, работающие родители двух и более детей при соблюдении условий могут вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Она предусмотрена для семей, где учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно – до 23 лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум в полтора раза за предыдущий год. Учитывается также имущество семьи и отсутствие задолженности по алиментам.

Механизм расчета такой: определяется разница между уплаченным НДФЛ и налогом с того же дохода, рассчитанным для целей выплаты по ставке 6%. Причем если условия соблюдают оба родителя, обратиться за выплатой может каждый.

Важно. В 2026 году заявления за 2025 год принимаются до 30 сентября включительно. То есть тем, кто потенциально подходит под условия выплаты, откладывать проверку возможности ее получения не стоит. Заявление можно подать через Госуслуги, МФЦ или Социальный фонд.

Людям с инвалидностью важно проверить форму получения социальных услуг

Для граждан с инвалидностью предусмотрены пенсионное обеспечение, ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг.

В набор могут входить лекарства по рецептам, санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний и предусмотренный законом проезд к месту лечения и обратно.

Получать эти услуги можно в натуральном виде либо частично заменить их денежным эквивалентом.

Здесь тоже важен срок: если человек хочет изменить форму получения набора социальных услуг с 2027 года, заявление нужно подать до 1 октября 2026 года. Если действующий вариант устраивает, каждый год подавать новое заявление не требуется.

Социальный контракт: поддержка должна помогать выйти из сложной ситуации

Смысл социального контракта отличается от обычного пособия. Это соглашение между человеком и органом социальной защиты: государство оказывает поддержку, а получатель выполняет согласованную программу, которая должна помочь ему улучшить свое положение.

Социальный контракт можно заключить для поиска работы, открытия собственного дела, ведения личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации.

На открытие своего дела можно получить до 350 тысяч рублей, на личное подсобное хозяйство – до 200 тысяч рублей.

При этом слово «до» здесь принципиально. Максимальная сумма не назначается автоматически каждому человеку. Деньги имеют целевое назначение, их использование необходимо подтверждать.

С 1 января 2026 года действует и важное правило для демобилизованных ветеранов СВО: они могут заключить социальный контракт на предпринимательскую деятельность без оценки дохода.

Это как раз тот подход, который, на мой взгляд, должен лежать в основе социальной политики: не просто дать человеку разовую помощь, а создать возможность вновь самостоятельно встать на ноги.

Помимо перечисленного существуют пособия по безработице, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и региональные выплаты.

Здесь возникает главная сложность всей системы. Нельзя составить один универсальный список, который подойдет абсолютно каждому.

У молодой семьи один набор мер поддержки. У пенсионера – другой. У человека с инвалидностью – третий. У семьи с низким доходом – четвертый. Кроме того, регионы вводят собственные программы поддержки.

Поэтому сегодня очень важно не только создавать новые льготы, но и делать систему понятной. Человек должен иметь возможность быстро получить ответ на три простых вопроса: что мне положено, куда обратиться и что делать, если мне отказали?

Что делать, если вы не знаете, какие выплаты вам положены

Первое – проверить сведения на Госуслугах. В разделе «Документы» есть подраздел «Льготы и выплаты» и информация о мерах социальной поддержки. Также сведения можно проверить через личный кабинет Социального фонда или Единую государственную информационную систему социального обеспечения – ЕГИССО.

По региональным мерам поддержки стоит обращаться в органы социальной защиты или МФЦ. Если речь идет о выплатах Социального фонда, работает единый контакт-центр: 8 800 100-00-01.

Социальное государство – это не только количество мер поддержки и объем выделенных средств. Для человека оно начинается с возможности понять свое право и воспользоваться им. Уточните, что вам положено. Иногда несколько минут такой проверки могут означать реальную помощь семейному бюджету.

Если ваше право нарушено, всегда можно обратиться за помощью к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации или уполномоченному по правам человека в вашем регионе. Это можно сделать онлайн, заполнив форму на сайте https://fgis-upch.ru.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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