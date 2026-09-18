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Мошенники обещают жертвам аферистов компенсации от имени МВФ и ООН

Мошенники придумали новую схему обмана – они заявляют, что Международный валютный фонд и Организация Объединенных Наций решили выплатить компенсации жертвам аферистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

О решении, якобы принятом после заседания ООН в Женеве, говорится в письме. Авторы утверждают, что 450 жертв мошенников по всему миру получат по 100 тысяч долларов, а получатель письма внесен в список на выплату.

Далее злоумышленники предлагают прислать карту Visa с зачисленной суммой компенсации. За подробностями о получении денег можно обратиться лично к главе МВФ по указанным в письме контактам, которые не имеют никого отношения к официальным ресурсам фонда.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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