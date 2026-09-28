В Сети распространяют вирусные файлы с обещанием топливных бонусов

Мошенники начали распространять в Сети вирусные APK-файлы под предлогом получения бонусов на заправку машины на АЗС. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники на фишинговом сайте, который по своему дизайну имитирует бренд крупной российской нефтегазовой компании, предлагают пользователям загрузить якобы официальное приложение за бонусные баллы. Аферисты обещают удобный сервис с картой АЗС по всей стране, информацией о доступности топлива и возможностью получения скидок.

Для убедительности на поддельном ресурсе опубликованы фальшивые отзывы якобы загрузивших программу автомобилистов.

В киберполиции настоятельно рекомендуют не скачивать и не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или сомнительных сайтов. Также в МВД советуют проверять запрашиваемые приложением разрешения, использовать антивирусную защиту и регулярно обновлять операционную систему смартфона.

Москва, Наталья Петрова