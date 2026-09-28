ЦБ предупредил о мошеннической схеме с «цифровой доверенностью»

Аферисты стали представляться сотрудниками Социального фонда, налоговой службы, Банка России или МВД и рассылать электронные сообщения о необходимости срочно переоформить или отменить «цифровую доверенность». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка. В том же письме указан номер, по которому просят срочно перезвонить. Таким образом мошенники пытаются обойти защиту от подозрительных входящих звонков.

Во время разговора злоумышленники просят назвать код из сообщений, а затем убеждают потенциальных жертв перевести деньги на «безопасный счет». Кроме того, аферисты могут использовать полученный код для смены номера для уведомлений в мобильном банке или на портале «Госуслуги».

ЦБ рекомендует не отвечать на подобные сообщения и не перезванивать. Если возникли сомнения, следует найти контакты ведомства на его официальном сайте и позвонить туда или обратиться в МФЦ.

«Если вас торопят и просят назвать код из сообщений или перевести деньги – прекращайте разговор», – посоветовали в Банке России.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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