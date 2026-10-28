Мошенники придумали схему обмана пенсионеров с бесплатными лекарствами

Злоумышленники начали обманывать пенсионеров с бесплатными лекарствами. В итоге жертва, попавшись на многоступенчатую мошенническую схему, может лишиться сбережений. Об этом предупредили в МВД России.

Сначала пожилому человеку звонит неизвестный под видом работника поликлиники с предложением пройти флюорографию, а также предлагает бесплатные лекарства. Для их получения аферист просит назвать номер СНИЛС или другие личные данные, сообщает ТАСС.

На втором этапе схемы жертве, назвавшей свои персональные данные, звонит другой человек, представляясь сотрудником военной прокуратуры, ФСБ или других силовых структур. Он пугает пенсионера тем, что номера его личных документов были переданы преступникам и теперь они оформляют доверенности на гражданина Украины на выполнение банковский операций с деньгами жертвы. Аферисты под предлогом защиты сбережений убеждают пожилого человека снять деньги со счета и передать якобы уполномоченному лицу.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме с оформлением виртуальных иностранных карт.

Москва, Наталья Петрова