Отсутствие военного билета может привести к отказу в выдаче загранпаспорта

Отсутствие у мужчины призывного возраста военного билета может стать основанием для отказа в принятии документов на оформление загранпаспорта. Как сообщает ТАСС, это следует из документов МВД РФ.

Из них следует, что на этапе приема документов на оформление заграничного паспорта существует несколько оснований для отказа.

Одним из них является отсутствие у заявителя, который подпадает под категорию лиц призывного возраста, военного билета. Также в перечне оснований значатся проблемы с внутренним паспортом гражданина РФ. Например, это может быть истекший срок его действия или недействительность.

Кроме того, документы на загранпаспорт могут не принять, если у человека нет фотографии подходящего формата, в заявлении указана недостоверная информация или в нем допущены ошибки, не учтены формы его заполнения.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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