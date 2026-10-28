Депутаты уточнили порядок возврата товаров, купленных на маркетплейсах

Госдума на сегодняшнем заседании приняла в первом чтении законопроект, возлагающий на покупателя расходы по возврату товара надлежащего качества, купленного на маркетплейсах.

Одобренные депутатами изменения в законы «О защите прав потребителей» и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» были разработаны во исполнение решения Конституционного Суда России.

Согласно законопроекту, возврат товара надлежащего качества, приобретенного онлайн, осуществляется покупателем за свой счет любым по его усмотрению способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемого товара при его получении продавцом.

В пояснительной записке отмечается, что зачастую между потребителями и продавцами возникают споры по поводу возврата товара, что «формирует неоднородную судебную практику и создает условия для различного толкования действующих норм».

Законопроект также возлагает на продавцов обязанность информировать потребителей о праве на возврат товара надлежащего качества и его способах, о расходах, связанных с доставкой возвращаемого товара, а также о рисках случайной гибели или повреждения товара в процессе его транспортировки.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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