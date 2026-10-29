Озвучены предварительные даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2027 году

Минпросвещения России и Рособрнадзор представили проекты расписания государственной итоговой аттестации на 2027 год.

Согласно имеющейся информации, основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля 2027 года. Дата сдачи экзамена по русскому языку – 4 июня, экзамена по математике – 7 июня.

Девятиклассники будут сдавать ОГЭ со 2 июня по 5 июля. Экзамен по математике намечен на 2 июня, по русскому языку – на 11 июня.

Одиннадцатиклассники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля.

Все отмеченные выше даты пока носят предварительный характер. Их обсуждение продлится до 10 ноября 2026 года, после чего расписание утвердят в установленном порядке. Информация появится на официальных сайтах.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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