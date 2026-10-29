Глава Минфина назвал средний размер пенсии в России в 2027 году

Средний размер пенсии по старости в России к концу следующего года составит 29 904 рубля. Об этом сообщил вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов, представляя в Госдуме проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Глава Минфина отметил, что в 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды: с 1 февраля – на 6,8 % с учетом уровня инфляции и с 1 апреля – на 3,3% по прогнозируемому темпу роста зарплаты.

«Если будут изменены соответствующие показатели по итогам текущего года, корректировки будут внесены и в динамику индексации», – уточнил Силуанов.

Прожиточный минимум вырастет в 2027 году на 6,8% и составит 20 227 рублей. От этого показателя будут рассчитываться размер пособий и социальных выплат.

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году составит 28 935 рублей, что позволит обеспечить задачу президента по доведению МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году, отметил министр. Это, по его словам, позволит «ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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