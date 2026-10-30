Два человека погибли при разминировании дорог для гуманитарной миссии в Алешках

При разминировании дорог для обеспечения безопасности гуманитарной миссии в херсонских Алешках погибли два человека, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Подготовка всегда происходит сопряженной с риском для жизни, поэтому при разминировании погиб сапер, также погиб еще один человек», – сказала омбудсмен. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.

Лантратова добавила, что сейчас обеспечены все меры безопасности, чтобы передать жителям города гуманитарную помощь.

В Алешки уже направляется гуманитарная колонна. По словам омбудсмена, машины везут продукты питания, средства гигиены, лекарства. «Для безопасного добровольного выезда жителей Алешек подготовили 25 автобусов – не менее 750 мест. Предусмотрели транспорт для лежачих людей, девять машин скорой помощи и сопровождение более 50 медработников», – написала Лантратова в «Максе».

По ее словам, покинуть Алешки желающие смогут сегодня до 14:00 мск, затем начнется раздача гуманитарной помощи.

Лантратова подчеркнула, что работа ведется в рамках договоренностей с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп.

Режим тишины на Херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в Алешках действует с четырех часов утра 27 октября до 11 вечера 1 ноября.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube