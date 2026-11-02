В России хотят ввести надбавки к тарифам ЖКХ для ремонта сетей

Минстрой России инициировал введение инвестиционных надбавок – дополнительной платы – к тарифам на тепло, воду и водоотведение. Полученные средства предлагается направлять на финансирование капремонта и обновления котельных, труб и изношенных теплосетей, пишет «Парламентская газета».

Минстрой совместно с Федеральной антимонопольной службой, Минэкономразвития и Минэнерго думает над тем, как привлечь дополнительные инвестиции в коммунальную инфраструктуру. Одним из механизмов могут стать надбавки к тарифам ЖКХ, отметил замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов в ходе круглого стола в Совфеде, посвященного отопительному сезону.

Представить соответствующий документ кабмину в Минстрое планируют до декабря текущего года. Участники круглого стола отметили, что во многих регионах трубы и котельные сильно изношены, а доходов, которые поставщики ресурсов получают по обычному тарифу, достаточно лишь на поддержание текущей работы системы, но не на полноценную замену труб.

Прибавка к коммунальным тарифам, как предполагается, будет целевой – потратить полученные средства можно будет только на конкретные проекты модернизации. При этом государство будет следить, чтобы надбавка не была слишком обременительной для граждан.

Помимо этого, Минстрой предлагает передать право устанавливать индекс роста тарифов для населения регионам, что позволит решать вопрос с учетом экономики и социальных нужд конкретной территории.

Также ведомство готовит документ, который разрешит регионам учитывать в тарифах все фактические расходы, не занижая их искусственно. Губернаторы смогут обращаться в правительство РФ для согласования повышенных индексов для отдельных муниципалитетов.

Москва, Наталья Петрова