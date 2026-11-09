Семь человек лишили гражданства России из-за угрозы нацбезопасности

Семь человек лишили российского гражданства из-за угрозы нацбезопасности страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел РФ <…> прекращено гражданство Российской Федерации семи выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, создавшим угрозу национальной безопасности России», – говорится в сообщении.

Так гражданства лишился житель Забайкальского края, который призывал к неисполнению законных требований правоохранителей, а также к столкновениям с ними. Кроме того, он создавал негативное отношение к службе в армии среди выходцев из стран ближнего зарубежья.

Мужчина и женщина из Хакасии, получившие гражданство в 2007 году в упрощенном порядке, допускали в своем окружении националистические высказывания в отношении определенной категории граждан. Также они прививали национальную ненависть своим несовершеннолетним детям. Например, им запрещали разговаривать на русском языке в школе.

В Тамбовской области гражданство прекращено активному члену региональной диаспоры. Он пропагандировал идеи национального превосходства и считал, что в конфликтах с местными жителями трудовые мигранты должны отстаивать свои интересы силой.

Житель Пермского края распространял идеи этнического превосходства, пренебрежительно относился к коренному населению России и призывал членов диаспоры к открытому противостоянию с правоохранителями.

В Ивановской области гражданства лишен инициатор массовой драки между выходцами из Центрально-Азиатского региона и местными жителями. А в Тверской области лишенный гражданства мужчина был причастен к экономическим преступлениям. Для незаконных финансовых операций он использовал банковские карты несовершеннолетних россиян, добытые преступным путем.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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