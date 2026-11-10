Мошенники обещают россиянам выплаты за сбои в работе популярных сервисов

В России мошенники придумали новый способ обмана, они обещают выплаты за сбои в работе популярных сервисов. Об этом сообщили в МВД РФ.

Злоумышленники рассылают гражданам сообщения с предложением получить якобы компенсацию за технические сбои в работе популярных сервисов. Для оформления выплаты необходимо перейти по ссылке и ввести данные банковской карты, на которую якобы должны поступить деньги.

В результате жертва не только не получает обещанной компенсации, но и лишается собственных сбережений.

Кроме того, аферисты также могут сообщать о якобы блокировке аккаунта, предлагая восстановить доступ к нему через сайт, который на самом деле является фишинговым и крадет данные пользователя.

Москва, Зоя Осколкова