Мошенники используют День матери как повод для обмана россиян

В России активизировались мошенники, которые используют предстоящий День матери как предлог в схемах обмана. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами и сообщают, что их ребенок якобы примет участие в праздничном мероприятии. Чтобы убедить собеседника, они предлагают посмотреть видеозапись предыдущего выступления и присылают ссылку.

Вместо видео открывается фейковая страница авторизации на портале «Госуслуги». Для получения доступа к несуществующему ролику пользователю предлагают указать личные данные.

Затем с жертвой связывается человек, выдающий себя за сотрудника «Госуслуг» и сообщает взломе аккаунта, после чего аферисты переходят к следующему этапу. Они могут запугать уголовной ответственностью за якобы совершенные переводы на Украину или использовать другие методы убеждения, конечная цель одна – хищение денежных средств.

Москва, Зоя Осколкова