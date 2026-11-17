В Рособрнадзоре исключили отмену Единого государственного экзамена и Всероссийской проверочной работы. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Отменять ОГЭ, ЕГЭ и ВПР мы не планируем, потому что до нас это попробовали сделать, к хорошим результатам это не привело», – сказал Музаев в рамках традиционной ежегодной Всероссийской встречи с родителями школьников.

По его словам, в настоящее время никто не предложил альтернативы единым экзаменам. «Аббревиатуру можно менять, как хотим, (но) от этого суть не изменится. Ни одна страна от выпускных экзаменов не отказалась», – отметил Музаев.

Он призвал пользоваться мировым опытом, анализировать и не совершать ошибок, которые были сделаны в прошлом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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