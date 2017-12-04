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NewDayNews.ru

Понедельник, 4 декабря 2017, 11:07 мск

Спорт

WADA заявило о новых подтверждениях обвинений Родченкова

WADA заявило о новых подтверждениях обвинений Родченкова
Фото: The New York Times

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность баз данных московской антидопинговой лаборатории, которые были представлены ее бывшим руководителем Григорием Родченковым, сообщает ARD.

WADA заявляет, что полученный ими электронный файл является подлинным. В нем содержится база данных допинг-проб российских спортсменов с января 2012 по август 2015 года, сообщает агентство со ссылкой на на главного следователя WADA Гюнтера Юнгера (Günter Younger).

«Мы завершили криминалистическую экспертизу и можем подтвердить подлинность этой базы данных», – заявил Юнгер. По его словам, данные подтверждают утверждения экс-главы московского «Антидопингового центра» Григория Родченкова о том, что в России предпринимались усилия на государственном уровне «для защиты российских атлетов, предположительно участвовавших в программе допинга». Юнгер также заявил, что «расследование будет продолжено». Его цель – установить имена конкретных спортсменов.

Эксперты отмечают, что новое заявление WADA усилило давление на функционеров Международного олимпийского комитета (МОК). 5 декабря организация в ходе запланированного заседании в Лозанне должна вынести решение об участии России в зимней Олимпиаде 2018 года, которая должна состояться в южнокорейском Пхёнчхане.

Помимо полного запрета на участие россиян в Играх, существует риск участие того, что сборной разрешат выступать лишь под нейтральным флагом. России также грозит крупный штраф. Как сообщила в ноябре The New York Times, файл с результатами допинг-тестов в Московской антидопинговой лаборатории был передан WADA в октябре неким информатором, а не через официальные каналы.

Как писал «Новый День», ранее в Следственном комитете России заявили, что именно Родченков снабжал спортсменов запрещенными препаратами. При этом, согласно заявлению ведомства, Родченков имел доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории и противозаконно использовал удаленный доступ к ней, внося изменения. По версии СК, WADA было известно об уязвимости базы.

Напомним, экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков продолжает атаку на российский спорт. В интервью The New York Times он заявил, что глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов якобы связан с планом по организации массового применения допинга в России.

По словам Родченкова, он неоднократно общался с Кравцовым на тему использования допинга для повышения спортивных результатов и организации так называемого «Плана Сочи» – подмены проб мочи российских спортсменов. Родченков утверждает, что якобы сотрудники Федеральной службы безопасности могли пользоваться машиной Кравцова и его персональным водителем, чтобы ездить в здание Московской антидопинговой лаборатории.

Кроме того, Родченков заявил, что экс-министр спорта России Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных причастны к мошенническим допинговым схемам, и утверждает, что они приказали ему подменить в более чем 100 образцов мочи спортсменов, чтобы скрыть обман во время и после Олимпиады-2014 в Сочи.

Родченков также обвинил Нагорных в том, что он якобы просил подменить на положительные пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко. Якобы из-за опасений конкуренции со стороны сборной Украины в женской эстафете.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов в свою очередь категорически опроверг обвинения Родченкова, назвав его «больным человеком». В частности, он сказал, что информатор ВАДА безосновательно пытается обвинить участников Олимпиады в Сочи в причастности к допинговому скандалу, и очередное его заявление связано со скорым решением Международного олимпийского комитета об участии России в предстоящих Олимпийских играх.

Как сообщал «Новый День», после голословных обвинений Родченкова российская сборная вновь оказалась под угрозой отстранения от Олимпиады – на этот раз от зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Судьба спортсменов определится в ближайший вторник, 5 декабря, на специальном заседании Международного олимпийского комитета.

https://newdaynews.ru/moskow/622073.html

Москва, Иван Гридин

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