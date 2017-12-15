Олимпийцам предложили выступать на Олимпиаде под флагами регионов РФ

Российским спортсменам и болельщикам спортсменам и болельщикам следует взять с собой на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане небольшие флажки и символику субъектов РФ. Это, по мнению члена Совета Федерации Владимира Полетаева, позволит восполнить отсутствие на Играх российского триколора.

«Российский триколор нельзя будет, в соответствии с решением МОК (Международного Олимпийского комитета), пронести нашим спортсменам, которые будут выступать на Олимпиаде. Но если они будут нести флажки 85 российских регионов, это не будет нарушением, а российская символика и Россия тем самым будут представлены на играх», – приводит РИА «Новости» слова сенатора от республики Алтай.

Как писал «Новый День», 5 декабря исполком МОК принял решение допустить к участию в Играх «чистых» спортсменов из РФ, но только под олимпийским флагом. Вице-премьер Виталий Мутко, экс-министр спорта России, и его экс-заместитель Юрий Нагорных пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах в любом качестве.

6 декабря президент РФ Владимир Путина заявил, что российские власти не станут как-либо препятствовать спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Глава правительства России Дмитрий Медведев велел подготовить предложения о материальной и профессиональной поддержке членов олимпийской сборной, которые не попадут на Олимпиаду-2018.

12 декабря Олимпийский комитет России (ОКР) провел заседание, в ходе которого было принято решение не чинить препятствий российским спортсменам. В решении отмечается, что Олимпийское собрание «уважает любое решение спортсменов» и призывает к такой позиции российское общество. Участники собрания попросили ОКР принять все необходимые меры к обеспечению участия спортсменов из России в зимней Олимпиаде в Корее, оказав им помощь в решении организационных, технических, финансовых и любых других вопросов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.12.17

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