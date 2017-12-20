«Шахматы – это секс»: поза из Камасутры стала логотипом мирового шахматного первенства – 2018

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) презентовала провокационный логотип чемпионата мира по шахматам-2018. Гроссмейстеры раскритиковали изображение. По их словам, ФИДЕ вместо шахматных соревнований решила провести «урок секса». Об этом пишет британская The Telegraph.

На разработанном московскими дизайнерами логотипе, выполненном в черном и белом цветах, изображены два сидящих человека с переплетенными ногами, которые держат шахматную доску.

Шахматисты уже высказали мнение, что эта картинка напоминает скорее позу из Камасутры, чем официальный логотип мирового шахматного первенства. В трактате о любви такая поза действительно существует и называется «лодочка». Австралийский гроссмейстер Дэвид Смердон опубликовал в своем твиттере скандальный логотип, подписав, что это не шутка, и снабдив тегом #ChessIsSexy (шахматыэтосекс).

Шахматистка Сьюзен Полгар иронично заявила, что этот логотип вообще нельзя показывать детям. Британский игрок в шахматы Найджел Шорт, в свою очередь, высказал предположение, что ФИДЕ решила преподать шахматистам урок секса.

ЧМ по шахматам пройдет в ноябре будущего года в британской столице.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.17

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