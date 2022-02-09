Россия может лишиться золота Олимпиады в фигурном катании из-за допинга

Результат допинг-теста одного из российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине вызывает сомнения. Из-за этого Россия может лишиться награды, завоеванной по итогам командного турнира по фигурному катанию. Об этом сообщает Inside the Games.

По данным источника издания, церемония награждения фигуристов, которая должна была пройти накануне вечером, задерживается из-за проблем с допингом. Подозрительный тест был сдан неизвестным российским фигуристом или фигуристкой перед стартом Олимпиады.

Олимпийский комитет России (ОКР) и международные антидопинговые организации задействованы в разрешении ситуации. Если наличие допинга в пробе российского атлета будет доказано, то результаты командного турнира могут быть пересмотрены.

В свою очередь глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что новая информация по ситуации с переносом церемонии награждения призеров командного турнира ОИ по фигурному катанию появится 9 февраля. По его словам, возникла необходимость срочных юридических консультаций. «В течение сегодняшнего дня мы сообщим дополнительную информацию», – цитирует Адамса РИА «Новости».

Напомним, сборная РФ досрочно завоевала золотые медали командного турнира по фигурному катанию. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла сборная США, бронза досталась Канаде.

Пекин, Зоя Осколкова

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