Новая iOS вызвала очередной сбой в iPhone X

Обновление операционной системы iOS на новых смартфонах iPhone X грозит очередными сбоями в работе устройства. Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе системы распознавания лиц Face ID, пишет 9to5mac.

Обновление 11.2 было вышло 2 декабря. После апгрейда системы у многих пользователей смартфон отказался запускать Face ID, которая применяется для идентификации пользователя.

Чтобы исправить баг пользователям предлагается перезапустить устройство, используя кнопки на корпусе устройства. В случае, если это не помогло, и вход в интерфейс остался недоступным, пользователям придется обратиться в техподдержку. Издание пишет, что проблема была зафиксирована не у всех владельцев iPhone X.

Напомним, что весьма недешевая новинка от Apple уже прославилась многочисленными дефектами. Как писал «Новый День», вскоре после старта продаж обладатели iPhone X стали жаловаться на треск разговорного динамика смартфона. Ранее у пользователей новинки от Apple возник целый ряд проблем иного характера. Так, например, в США клиенты мобильных операторов AT&T, Verizon и Sprint не смогли активировать новые iPhone. Те же, кто все-таки сумел активировать свои устройства, констатировали, что гаджет сильно тормозит.

Проблемы были выявлены и в работе экрана. Спустя всего лишь неделю с момента старта продаж в компании признали, что дисплеи могут выгорать, опубликовав ряд рекомендаций для того, чтобы как можно дольше сохранить функциональность дисплея. Кроме того, десятки владельцев iPhone X по всему миру заявили, что на экранах их смартфонов появилась вертикальная ярко-зелёная линия, которая не исчезает даже после переустановки ПО.

Еще одним явным дефектом является то, что экран нового устройства перестаёт воспринимать прикосновения при температуре, близкой к нулю. Apple подтвердила наличие проблемы, заметив, что рабочая температура её смартфонов – от 0 до 35 градусов Цельсия. Не понятно зачем компания поставляет гаджеты в Россию, где низкие температуры царят по полгода.

Нарекания вызвала и инновационная функция FaceID по распознаванию лица. В Apple заявляли, что технология позволяет различать даже близнецов, но эксперименты показали, что это не так, а американский школьник смог обойти систему, скорчив гримасу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.12.17

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