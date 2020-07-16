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Четверг, 16 июля 2020, 13:23 мск

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Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сайт с результатами ЕГЭ

На сервис с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ) была совершена DdoS-атака, заявили в пресс-службе Рособрнадзора. «Сервис подвергся серьезной хакерской атаке, которая была успешно отбита. Работоспособность и доступность сервиса в ходе атаки были сохранены. Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с», – говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, хакерам не удалось повлиять на работу сервиса, а сдававшие ЕГЭ выпускники могут «своевременно ознакомиться со своими результатами».

По словам, заместителя директора Федерального центра тестирования (ФЦТ) Станислава Афанасьева, исходя из мощности нагрузки, можно сделать выводы о том, что атака была спланирована и велась из-за рубежа.

«Атака была произведена с использованием бот-сети. Вредоносная активность на сервис шла с международных IP-адресов», – сказал Афанасьев, отметив, что ко времени хакерской атаки данные об итогах первых экзаменов в систему еще не загружали.

Москва, Иван Гридин

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Метки / ЕГЭ

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