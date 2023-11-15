Более 170 тысяч свердловчан заявились на тестовое электронное голосование

Избиратели Свердловской области принимают участие в общероссийской тренировке портала ДЭГ. Тестовое электронное голосование проводится перед президентскими выборами-2024.

Как сообщил Свердловский избирком, для участия в ДЭГ подали заявления 172 624 избирателей. Доступ к тестовому голосованию открылся 15 ноября в 8 часов утра по местному времени. К 16:00 на портале vybory.gov.ru проголосовали 66 611 свердловчан, что составляет 39% от зарегистрированных на тест. Стоит отметить, что ранее областной избирком просил жителей голосовать в период с 10 до 14 часов, чтобы создать максимальную нагрузку на ПТК ДЭГ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тестовое голосование проходит по стандартной схеме. Личность избирателя подтверждается через «Госуслуги» и шестизначный СМС-код. Далее открывается электронный бюллетень с набором несуществующих кандидатов. Выбрать можно только одного. Система принимает галочку только после того, как пользователь пролистал (и увидел) весь список кандидатов. После голосования можно посмотреть шифр транзакции, чтобы проверить, учтен ли голос.

Напомним, тренировка портала ДЭГ продлится до 20 часов 17 ноября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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