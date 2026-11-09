Хакеры значительно увеличили число атак на финансовый сектор России

В третьем квартале текущего года хакеры на 20% увеличили число атак на участников финансового рынка в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Зафиксировано до 4,2 тыс. кибератак. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Информзащита».

Число атак в июле-сентябре на 10-12% превысило среднеквартальные значения первого полугодия 2026 года. Наибольшая их часть пришлась на банки. С перебоями работы онлайн-сервисов столкнулись клиенты Сбера, Альфа-банка, Т-Банка и ПСБ.

Эксперты связывают рост атак с удешевлением и упрощением их организации, в том числе за счет использования искусственного интеллекта.

За девять месяцев 2026 года количество критичных инцидентов выросло в 2,4 раза, свидетельствуют данные компании «Солар». Число подтвержденных инцидентов увеличилось на 38%, до 31,7 тыс.

Самая привлекательная цель – это банки, согласились в «Соларе». Финансово-кредиьтные учреждения обрабатывают большие объемы трансакций и клиентских данных, пояснил технический директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Владимир Зуев.

Москва, Наталья Петрова