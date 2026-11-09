Почти треть сотрудников российских компаний передает нейросетям рабочие доступы

Почти каждый третий сотрудник российских компаний передавал нейросетям пароли и ключи к папкам с деловой документацией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование специалистов по кибербезопасности.

«За последние полгода почти каждый третий сотрудник передавал нейросетям логины, ключи и доступы к рабочим папкам… Коммерческие предложения за последние полгода загружали 25% опрошенных, финансовые расчеты и отчеты – 22%, рабочую переписку – 21%. Договоры отправляли 16%, клиентские базы, в том числе с некоторыми персональными данными – 12%», – говорится в исследовании.

По словам аналитиков, сотрудники все чаще используют нейросети для анализа, проверки и быстрого изучения рабочих документов. Каждый пятый хотел ускорить выполнение трудоемкой задачи, другие отправляли материалы для анализа большого объема данных, а также для подготовки или редактирования документов.

При этом часть сотрудников даже не осведомлены, какие рабочие сведения разрешено передавать нейросетям, а некоторые не считают загружаемые материалы конфиденциальными.

В опросе приняли участие 1,3 тысячи сотрудников российских компаний, использующих нейросети, и почти 500 руководителей и специалистов в сферах информационной безопасности, IT, HR и права.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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