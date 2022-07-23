В Лазаревском районе Сочи прошёл мощный ливень

В Лазаревском районе Сочи сегодня ночью прошёл мощный залповый ливень. Как сообщает региональное управление МЧС, выпало примерно 90 мм осадков, в результате чего в районе железнодорожной станции посёлка затопило участок федеральной трассы А-147. К утру вода с него ушла самостоятельно, сообщает корреспондент «Нового Дня». Также сообщается, что в Лазаревском затопило улицы, два подъезда, несколько частных домов. В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что мощные ливни не разрушили городскую инфраструктуру, пострадавших нет.

Отметим, что непогода в Сочи продолжается уже два дня. МЧС два дня распространяет штормовое предупреждение о грозах, ливнях, ветре до 20 м/с. Пляжи Сочи закрыты, море штормит.

Лазаревский, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»