российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 июля 2022, 11:51 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

В Сочи сняли штормовое предупреждение и открыли пляжи для купания

Фото: телеграм-канал мэра Сочи

В Сочи отменили штормовое предупреждение и открыли большинство пляжей для купания. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Напомним, что пляжи города закрыли после залповых ливней, обрушившихся на курорт в субботу, 23 июля.

«Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Напомним, что за субботу в Сочи дважды прошли мощные ливни. Сильнее всего стихия ударила по Центральному району. Улицы превратились в бурные реки, были повреждены около 50 автомобилей. Потоки воды затопили цокольные и первые этажи зданий, придомовые территории. Часть горожан осталась без электроснабжения. В результате ливней на улице Донской погибла женщина – ее зажало между смытым потоком воды автомобилем и дорожным ограждением. Во всем Большом Сочи накануне был введен режим чрезвычайной ситуции.

Из-за непогоды пляжи города в прошедшие выходные были закрыты. По данным градоначальника, к расчистке пляжей были привлечены около 400 человек, из зон отдыха вывезли около 100 тонн нанесенного потоками воды мусора.

Сочи, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Сильнейший ливень в Сочи затопил несколько районов, погиб один человек / Мусор и грязная вода: пляжи Сочи закрыты второй день из-за шторма (ФОТО) / В Лазаревском районе Сочи прошёл мощный ливень

В рубриках

Юг России, Россия, Туризм,