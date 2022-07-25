В Сочи сняли штормовое предупреждение и открыли пляжи для купания

В Сочи отменили штормовое предупреждение и открыли большинство пляжей для купания. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Напомним, что пляжи города закрыли после залповых ливней, обрушившихся на курорт в субботу, 23 июля.

«Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Напомним, что за субботу в Сочи дважды прошли мощные ливни. Сильнее всего стихия ударила по Центральному району. Улицы превратились в бурные реки, были повреждены около 50 автомобилей. Потоки воды затопили цокольные и первые этажи зданий, придомовые территории. Часть горожан осталась без электроснабжения. В результате ливней на улице Донской погибла женщина – ее зажало между смытым потоком воды автомобилем и дорожным ограждением. Во всем Большом Сочи накануне был введен режим чрезвычайной ситуции.

Из-за непогоды пляжи города в прошедшие выходные были закрыты. По данным градоначальника, к расчистке пляжей были привлечены около 400 человек, из зон отдыха вывезли около 100 тонн нанесенного потоками воды мусора.

Сочи, Наталья Петрова

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