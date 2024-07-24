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Среда, 24 июля 2024, 16:02 мск

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Россиянам разрешат заселяться в гостиницы по водительским правам

В России хотят разрешить гражданам заселяться в отели и гостиницы при предъявлении водительского удостоверения. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Правительству необходимо обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения, говорится в документе, опубликованном по итогам совещания с членами кабмина.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В настоящее время в России проживание в гостинице возможно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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