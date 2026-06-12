МИД призвал россиян, опасающихся преследования со стороны США, отказаться от поездок в Таиланд

Россиянам, которых могут преследовать американские власти, следует отказаться от поездок в Таиланд из-за риска задержания и последующей выдачи в США. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

«Настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздерживаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче, а также избегать пересадок в местных аэропортах», – уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами», – пояснил МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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