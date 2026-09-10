Часть пляжей Сочи временно закрыли после атаки БЭК

После атаки безэкипажных катеров ВСУ в Сочи временно закрыли часть пляжей, сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

«Сейчас основное внимание уделяем безопасности сочинцев и гостей курорта, поэтому пляжи от «Маяка» до «Приморского» временно закрыты для посещения. Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ», – написал он в «Максе».

Глава города добавил, что курортная инфраструктура на Приморской набережной пострадала незначительно, восстановить необходимо остекление и элементы фасадов. По его словам, собственники уже наводят санитарный порядок. Специальные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки морских дронов.

По словам Прошунина, на остальной территории Сочи обстановка штатная. Городской оперштаб продолжает работу в круглосуточном режиме, ситуация находится на постоянном контроле.

Поздно вечером 9 сентября украинские беспилотные катера атаковали Приморскую набережную, произошло возгорание. В результате атаки пострадали 28 человек, включая двоих несовершеннолетних. Госпитализированы трое взрослых и 16-летний подросток. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки безэкипажных катеров ВСУ на гражданские объекты в прибрежной курортной зоне Сочи.

Сочи, Наталья Петрова