Врачи борются за жизнь тюменца, спрыгнувшего с Моста Влюбленных

Тюменец, спрыгнувший с Моста Влюбленных в реку, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом «Новому Дню» сообщили в больнице РЖД. «Мужчина жив, он в реанимации, без сознания, прогнозы делать не можем», – сказала и.о. начальника медчасти Ольга Соболева.

ЧП произошло поздно вечером 5 июня. 45-летний мужчина спрыгнул с моста в Туру. Удар о воду был очень сильным. Утопающего спас один из очевидцев. На место оперативно прибыли медики и спасатели. Тюменцы активно обсуждают инцидент в соцсетях. Версий у жителей города две – суицид или случайность. Пользователи из числа свидетелей происшествия пишут, что мужчина якобы был в нетрезвом состоянии.

Фото – группа ВКонтакте «Типичная Тюмень»

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.06.18

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