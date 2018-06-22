Самолет «ЮТэйр» загорелся в аэропорту Рощино (ВИДЕО)

В аэропорту Рощино сегодня утром загорелся самолет авиакомпании «ЮТэйр». Борт должен был отправиться в Ханты-Мансийск, но у него воспламенилось шасси. Пассажиров попросили покинуть салон. В Рощино «Новому Дню» сообщили, что инцидент произошел при рулении. «Небольшие технические неполадки, ничего страшного. Пассажиры высажены, для них готовится другой борт. Никто не пострадал», – сказала начальник службы перевозок Ольга Зайцева. Она не смогла пояснить, по какой конкретно причине произошло возгорание шасси. «Причины будут названы позже, после того, как закончит работу специальная комиссия, состоящая из представителей перевозчика, оператора и надзорных органов», – уточнили в аэропорту.

Горит самолет

Видео горящего самолета «Новому Дню» прислал один из пассажиров. В «ЮТэйр» получить комментарии пока не удалось – в пресс-службе не отвечают на телефонные звонки.

Тюмень, служба информации

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