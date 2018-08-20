Депутаты Тюмени обсудят отъем госактивов у олигархов

Дума Тюмени рассмотрит вопрос о проведении в городе референдума на тему экспроприации. Вопрос, который предлагается поставить перед горожанами, звучит так: «Согласны ли вы на возвращение систем электро-, тепло- и водоснабжения из владения и пользования частных компаний под управление муниципалитета?».

Инициатором референдума выступила общественная организация «Тюменский жилищный комитет». По словам общественников, необходимо забрать стратегически важные активы участников, чтобы снизить тарифы на коммунальные услуги. В понедельник, 20 августа, горизбирком Тюмени проверил техническую чистоту ходатайства общественной организации и в ближайшие дни направит его в гордуму для принятия решения о проведении референдума. Вопросом, судя по всему, будут заниматься депутаты уже следующего созыва, избранные 9 сентября.

«Тюменская область вошла в список регионов-лидеров по росту цен на коммунальные услуги. С 1 июля индексация тарифов ЖКХ в Тюмени составила 5,9%. Удельный вес расходов россиян на оплату ЖКХ в 2017 году в среднем составил 8,6%. Большая часть приходится на оплату центрального отопления (34,8%), воды (23,7%). С увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% в 2019 году могут вырасти цены и на услуги ЖКХ, так как ресурсоснабжающие организации и управляющие компании начнут закупать ресурсы по более высоким ценам», – поясняют необходимость проведения референдума авторы инициативы.

Они считают, что в 2008 году по сомнительным основаниям ОАО «Тюменская горэлектросеть» было присоединено к публичному акционерному обществу «Сибирско-Уральская энергетическая компания (ПАО «СУЭНКО»), принадлежащему ООО «Корпорация СТС» (компания контролируется энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым). В 2014 году ОАО «Тепло Тюмени», осуществляющее производство, распределение, передачу и транспортировку тепловой энергии в Тюмени, было присоединено к тому же ПАО «СУЭНКО». В настоящее время «СУЭНКО» владеет муниципальными тепловыми сетями на праве аренды. При этом почти 100% «Корпорации СТС» принадлежит частным коммерческим компаниям, зарегистрированным в Австрии.

Похожая история с муниципальными сетями водоснабжения и водоотведения города. Они находятся в аренде ООО «Тюмень Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал» Михаила Фридмана), полностью зависимого от коммерческих компаний, зарегистрированных в Люксембурге и на Кипре.

«Местные органы власти отказываются от эффективного управления муниципальной собственности и передают ее во владение и пользование коммерческих организаций, что вызывает рост тарифов для населения и получение прибыли частными компаниями за счет налогоплательщиков, – резюмирует председатель «Тюменского жилищного комитета» Юрий Рябцев. – Нахождение жизненно важных систем во владении и пользовании европейских компаний и необоснованная тарифная политика являются предательством национальных интересов России».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.08.18

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