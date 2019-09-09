В Тюмени оштрафовали организатора квеста, напугавшего ребенка

В Тюмени на 5 тыс. рублей оштрафовали гендиректора компании, которая проводит квесты для несовершеннолетних. К квесту, имевшему ограничение 12+, был допущен 11-летний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, надзорное ведомство проверило квест-комнаты в центральном районе областной столицы. Выяснилось, что на квест «Очень странные дела» допустили 11-летнего мальчика, который испугался жуткой музыки и темноты и после выхода отказался продолжать игру.

Гендиректор «Корпорация ОРТ», которая этот квест организовала, получил от прокуратуры представление об устранении нарушений закона и был оштрафован на 5 тыс. рублей за нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 09.09.19

Тюменец расстрелял собаку после того, как нашел в лесу ружье вместо шишек. / Тюменцы знали о довыборах в областную думу, но не хотели голосовать. / На довыборах в тюменскую облдуму оппозиционер набрал почти 30% голосов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»