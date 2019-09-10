В Тюмени с 14 этажа снова выпал человек

В Тюмени 50-летний мужчина погиб, упав с высоты 14-этажного дома. Тело было обнаружено у дома по улице Гондатти, 2, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Сейчас на месте ЧП работает СУ СКР по Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства происшествия пока неясны, следователь устанавливает личность погибшего.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызов на пульт «скорой помощи» поступил в 15:17. Бригада медиков была на месте через шесть минут, но врачам оставалось только констатировать смерть мужчины.

Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что пока рассматривается версия суицида.

Стоит отметить, что совсем недавно – 16 августа – в Тюмени другой мужчина выпал с 14-го этажа дома на ул. Харьковской. А 14 августа в областном центре нашли тело мужчины, который выпал с крыши девятиэтажного дома.

Тюмень, служба информации

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