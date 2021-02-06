«Этот город каждый день доказывает, что дно можно пробивать бесконечно». Блогер Варламов опять раскритиковал Тюмень

Московский урбанист, блогер Илья Варламов снова публично раскритиковал транспортные решения тюменской мэрии. Варламов назвал столицу Западной Сибири «городом, который каждый день доказывает, что дно можно пробивать бесконечно» в своем блоге в субботу, 6 февраля.

Критике урбаниста подверглись планы мэрии Тюмени построить сложный надземный пешеходный переход на пересечении улицы Мельникайте и Транссибирской железной дороги. «Российские города в принципе сложно назвать комфортными и доступными для пешеходов, но Тюмень – особый случай. Это город, который каждый день доказывает, что дно можно пробивать бесконечно. Есть даже ощущение, что здесь завёлся самый настоящий вредитель, который изо дня в день только и работает над тем, чтобы превратить город в одну большую автостраду, где не будет ни тротуаров, ни переходов, ни самих пешеходов, – останутся одни лишь машины, которые будут бесконечно двигаться по пустынным дорогам и развязкам среди безликих бетонных коробок», – написал Варламов.

Блогер считает, что власти города прилагают все усилия, чтобы превратить жизнь пешеходов в ад. «От деревьев здесь уже почти избавились, закатав улицы в бетон и асфальт, убогими автомобильными развязками и внеуличными переходами подходы к центру застроили, в клетки на остановках людей загнали», – считает Варламов. По мнению блогера, чиновники мэрии стараются «физически убрать людей с центральных улиц», построив надземные пешеходные переходы.

Окончательно освободить улицы от пешеходов позволит первый надземный пешеходный переход, который мэрия намерена возвести на транспортной развязке на пересечении улицы Мельникайте и Транссиба. Проект перехода уже разработан и готовится к государственной экспертизе. Сооружение предназначено не только для пешеходов, но и для велосипедистов.

По мнению представителей департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, переход предназначен для модернизации перекрестка. «Одной из основных целей модернизации перекрестка является создание более комфортных условий для всех участников дорожного движения, включая велосипедистов. Переход будет обустроен велопешеходным мостом с путепровода через железную дорогу и плавным спуском на улицу Малыгина. Для пешеходов и маломобильных тюменцев предусматривается также устройство лифтов», – заверяют чиновники.

В свою очередь, Варламов считает, что «вместо нормальных пешеходных переходов будет стоять огромная непонятная неудобная [конструкция]». «Здесь будет много лифтов (которые потом, естественно, все равно работать не будут) и лестниц. После возведения надземного перехода планируется убрать пешеходную фазу в работе светофоров на самом перекрестке. В общем, пешеход должен каждый день осознавать, что он здесь лишний, что город исключительно для машин», – резюмирует урбанист.

Отметим, что Илья Варламов неоднократно критиковал Тюмень за планы развития дорожной инфраструктуры в интересах автомобилистов. Критике блогера подвергалась идея превратить улицу Мельникайте в центре города в магистраль непрерывного движения, а также гордость тюменцев – городская набережная.

Тюмень, Михаил Чернов

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