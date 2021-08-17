В Югре отмечается небольшой спад заболеваемости коронавирусом

По данным на утро 17 августа, за минувшие сутки подтверждено 160 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Количество заболевших в регионе 4 сутки снижается. За время пандемии на территории Югры было зарегистрировано 68 359 случаев коронавирусной инфекции. По количеству заболевших все также лидирует Сургут – 48 случаев. В Ханты-Мансийске – 23.

В Нижневартовске – 18;

На момент выявления у 127 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 30 врачи диагностировали пневмонию, трое человек болеют бессимптомно. Что касается тех, кто проходит лечение в ковидных госпиталях, то состояние 131 пациента тяжелое, 99 человек нуждаются в поддержке аппаратов ИВЛ.

Также стало известно, что накануне от коронавируса скончались 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 021 житель округа.

Тем временем излечились еще 131 человек, за весь период пандемии – 66 380 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.08.21

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