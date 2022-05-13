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Пятница, 13 мая 2022, 15:25 мск

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В Тюменской области перекрыли участок дороги из-за дыма от пожаров

фото – ГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области перекрыли дорогу из-за задымления. Речь идёт об участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень-Криводаново. Об ограничениях сообщает ГИБДД по Тюменской области 13 мая 2022 года.

«Просьба отложить поездки до локализации очага пожара и улучшения видимости на автодороге. На месте ограничения движения несут службу 3 наряда ДПС. Сотрудники полка ДПС ГИБДД оказывают помощь МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления», – говорится в сообщении автоинспекции.

В Тюменской области сложная пожарная обстановка – зарегистрированы ландшафтные и лесные пожары.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

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