Югорскому городу, у которого украли деньги, дадут 100 млн рублей

Власти Югры выделят бюджетный кредит Пыть-Яху. О помощи правительство 24 декабря попросил глава муниципального образования.

Первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин уже подписал проект распоряжения о выделении Пыть-Яху 97,7 млн рублей. Деньги пойдут на частичное покрытие дефицита местного бюджета.

«Кредит предоставляется сроком до 1 декабря 2019 года на условиях оплаты процентов за пользование в размере одной второй ключевой ставки Центробанка, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита», – сообщается в распоряжении.

Стоит отметить, что чиновники и руководители МУПов города один за другим становятся фигурантами уголовных дел. Скоро перед судом предстанет директора МУП «Управление городского хозяйства», по чьей вине бюджет города лишился 89 млн рублей.

Кроме этого, власти Югры выделят 90 млн рублей Советскому району. Бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства ХМАО перечислят в целях недопущения дестабилизации социальной обстановки при подготовке объектов ЖКХ и соцсферы к работе в осенне-зимний период, ограничения поставки топливно-энергетических ресурсов и срыва отопительного сезона 2018-2019 годов.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.12.18

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