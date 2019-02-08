Фирму сопредседателя тюменского ОНФ оштрафовали почти на 2 млн рублей

Компания «Тюменнефтеспецтранс», которой руководит сопредседатель тюменского ОНФ Евгений Семеняко выплатит штраф в размере 1,8 млн руб за нарушение сроков поставки городских автобусов.

Решение о выплате штрафных санкций вступило в силу 5 февраля 2019 года, после рассмотрения дела в апелляционной инстанции Омска. Ранее аналогичное решение по иску АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» принял Арбитражный суд Тюменской области.

Согласно материалам дела, 2 мая 2017 года между ООО «Тюменнефтеспецтранс» и компанией «ТАЛК», принадлежащей областному правительству, был заключен договор купли-продажи на поставку 156 городских автобусов ЛиАЗ на сумму 1,869 млрд руб. Поставка должна была осуществляться партиями, по двум из которых сроки были нарушены от нескольких дней до двух недель. На предложение «ТАЛК» выплатить положенный по договору штраф, компания Семеняко ответила отказом. Тогда агропромышленная компания обратилась в суд, который встал на ее сторону.

Автобусы предназначались для передачи по договору лизинга в АО «Тюменское ПАТП № 1» (пассажирское автопредприятие). Соответствующий аукцион ТАЛК выиграла за месяц до заключения сделки с «Тюменнефтеспецтранс». Вот только купив автобусы за 1,869 млрд руб. ТАЛК передала их автопредприятию в лизинг до 2023 года уже за 2,827 млрд руб. Таким образом, ПАТП № 1 за пять лет выплатит лизинговых платежей почти на 1 млрд руб. И это еще не все особенности поставки городских автобусов.

Для того, чтобы купить автобусы у компании Евгения Семеняко, а не проводить конкурентные торги, ТАЛК пошла на нарушение антимонопольного законодательства. Менее чем за месяц до заключения договора с «Тюменнефтеспецтранс», руководство ТАЛК внесло изменение в один пункт положения о закупках. Если в старой редакции компания могла закупать товары у единственного поставщика на сумму, не превышающую 1,5 млрд руб, то в новой редакции эта цифра изменилась на 1,9 млрд руб. То есть, положение о закупках специально подогнали под будущий договор с ООО «Тюменнефтеспецтранс».

Тюменские общественники пожаловались на эти манипуляции в прокуратуру, та передала материалы в УФАС Тюменской области, которое осенью прошлого года возбудило административное дело. Теперь к ответственности должны привлечь саму лизинговую компанию.

Тюмень, Виктор Нестерук

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