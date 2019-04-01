Доступ на площадки Тобольского кремля откроют не раньше 2020 года

Укрепление берега в районе Тобольского кремля начнется не раньше 2020 года. До этого времени доступ на смотровые площадки главной достопримечательности города будет ограничен, сообщили в пресс-службе мэрии города.

На данный момент определяется источник финансирования работ, началась разработка проектно-сметной документации. «Работа ведется в плановом режиме, – заверили в мэрии. – В любом случае работа по укреплению склона должная проводиться, и она проводится. Но, поскольку это объект федерального значения, требуется соблюсти определенные процедуры. При хорошем прогнозе на следующий год работы будут проведены».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что смотровая площадка в районе Дворца наместника и Тюремного замка находится в плохом состоянии. Тоболяки писали о том, что металлическое ограждение накренилось в сторону склона, а в брусчатке появились большие трещины.

Тобольский общественник Александр Киреев, в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» предположил, что причиной может быть отсутствие ливневой канализации, из-за чего талые воды размывают основание обзорной площадки. Отсутствие качественно работающей ливневки в городе – одна из причин критики в адрес главы Тобольска Владимира Мазура со стороны общественников.

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике «Нашему Дню» сообщили, что «обрушений и оползней в районе Троицкого мыса нет». «Ограждения установлены на смотровой площадке в районе музейного показа Судебная управа, Дворец наместника и Тюремный замок, – сообщил специалист по связям с общественностью ТИАМЗ Юрий Аверин. – Для наших гостей по-прежнему открыт доступ на смотровую площадку, есть доступ ко Дворцу наместника, к ротонде, в район Тюремного замка».

По словам Аверина, разрушение покрытия произошло несколькими годами ранее. «То, что мы поставили ограждение, частично ограничив доступ для посетителей, это не более, чем профилактика. Я нахожусь в Тобольском кремле на работе, и никаких разрушений у нас нет. Как только снег сойдет, будут осмотрены склоны, если не потребуется укрепительных работ, то все ограждения будут сняты», – сказал Аверин. – Сейчас никакой реальной угрозы нет».

Последнее крупное обрушение грунта в районе Кремля произошло в 2015 году.

Тобольск, Михаил Калянов

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