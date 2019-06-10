ФСБ раскрыла в Югре схему хищения субсидий

В Югре предприниматель похитил средства субсидии на поддержку рыбной отрасли. Он сдал фиктивные отчеты о том, что реализовал рыбную продукцию. Таким образом ему удалось нелегально получить из бюджета 350 тыс. рублей. Преступление выявило тюменское управление ФСБ. Расследованием занимаются в уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Деньги были похищены, по версии следствия, в феврале 2018 года. Обвиняемый – директор коммерческого предприятия. «Бизнесмен знал, что субсидии на выпуск и реализацию рыбной продукции предоставляются на безвозмездной основе. Он представил сотрудникам администрации Ханты-Мансийского района ложные и недостоверные сведения о выпуске и реализации рыбной продукции одной из фирм. На расчетный счет его организации перечислены средства в виде субсидий на реализацию рыбной продукции – более 350 тыс.рублей. После этого бизнесмен деньги похитил», – рассказали фабулу дела в уральском следственном управлении на транспорте СРК.

Обвиняемый задержан и помещен под домашний арест. Дело возбуждено по части 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере). За совершение данного преступления бизнесмену грозит до шести лет заключения.

Ханты-Мансийский район, служба информации

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