Зеленский не видит у России перспектив как государства и призывает продолжать оказывать на нее давление

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 мая, записал свое традиционное очередное вечернее видеообращение, в котором в очередной раз призвал оказывать давление на Россию и заявил, что у нее нет перспектив как у государства.

«Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет... Россия потеряла больше 3 тысяч танков, бронированных машин, большое количество обычных машин, вертолеты, беспилотники и все свои перспективы как государства», – заявил в своем видеообращении Зеленский.

Кроме того украинский лидер обвинил Россию в мировом продовольственном кризисе и призвал продолжать оказывать на нее давление.

«Мир признал, что эта война и российское вторжение провоцируют масштабный продовольственный кризис... Каждый день войны – это новые возможности России провоцировать нестабильность в различных регионах мира. Поэтому давления на Россию нужно гораздо больше», – призвал президент Украины.

Также Зеленский заявил, что он «не прекращает попытки спасти из Мариуполя и «Азовстали» всех наших людей».

«Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать и всех остальных, каждого нашего защитника. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, которые могут быть наиболее влиятельными посредниками», – сказал Владимир Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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