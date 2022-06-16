На Украине из школьной программы по литературе уберут все произведения советских и российских писателей

Рабочая группа при украинском министерстве образования по обновлению содержания учебных программ по зарубежной литературе в четверг, 16 июня приняла решение убрать из школьной программы все произведения, написанные российскими и советскими авторами, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В решении рабочей группы по обновлению содержания программ по зарубежной литературе для 6-9-х и 10-11-х классов рекомендуется убрать все произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, И. Тургенева и Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Фета, И. Бунина, а также – поэтов Серебряного века.

Не угодили украинскому минобразу все произведения М. Булгакова, басни И. Крылова, рассказы А. Чехова и уроженца Житомира В. Короленко, былина «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», а также весь раздел «Былины». Также из программы украинских школ удалят «Человека-амфибию» А. Беляева и произведения А. Грина.

Стихотворения о Великой Отечественной войне, в том числе Б. Окуджавы и К. Симонова, «Бабий Яр» А. Кузнецова и повесть «А зори здесь тихие» Б. Васильева будут убраны из школьной программы.

Самое любопытное, что уроженец Украины Николай Гоголь также не угодил министерству образования, запрещены к преподаванию его «Ревизор», «Нос» и «Шинель», в программе будут оставлены только его украинские повести.

Следует отметить, что репрессии к советским и российским писателям были применены с формулировками: «Военная агрессия РФ. Разгрузка программы», «Модернизация программы за счет современных произведений для детей и подростков». Пушкина удалили из программы с формулировкой – «Замена на произведения, которые являются шедеврами мировой литературы».

Киев, Иван Бабурин

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