В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу

Директор Департамента образования и науки Одесской областной военной администрации (ОВА) Александр Лончак в среду, 22 июня, заявил, что с 1 августа в школах региона русский язык и литература исчезнут как предметы, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Сообщается, что из школ Одесской области учебники по русскому языку и литературе уже изъяты, а из образовательной программы удалены все русские и советские писатели. Их планируется заменить авторами других стран.

Кроме того, при формировании учебной программы на 2022-2023 годы было принято решение, что русский язык в школах не будет преподаваться даже факультативно, его полностью запретят. Сообщается, что такое решение приняли учебные заведения Одесской области

Директор Департамента образования региона Лончак заявил: «Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях».

Что касается преподавания русского языка в самой Одессе, то региональной администрации ждут решения на этот счет главы города Геннадия Труханова в августе.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что из школьной программы по зарубежной литературе на Украине было принято решение убрать все произведения русской и советской литературы.

Одесса, Иван Бабурин

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