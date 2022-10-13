Эстония передала Украине контейнеры для жилья

Главное управление ГСЧС Украины по Львовской области в четверг, 13 октября, сообщило, что эстонское волонтерское спасательное объединение Paasteliit передало в качестве гуманитарной помощи 10 мобильных контейнеров-домиков «Containex», – сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины.

В сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС Украины по Львовской области говорится: «Контейнеры адаптированы для проживания, в каждом из них есть жилая и душевая комната, а также туалет. Тепло генерируют тепловые насосы воздушного типа».

«Мы благодарны нашим коллегам за этот ценный подарок, так как впереди нас ожидает затяжная зима, и, к сожалению, в Украине более 7 миллионов внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении украинских спасателей.

Львов, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»