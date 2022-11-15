Мобилизованные россияне получат премии за уничтоженную технику ВСУ

Минобороны России опубликовало видео с комментариями мобилизованных относительно получаемых ими выплат. В ролик попала брошюра с «расценками» за уничтоженную технику противника.

Так за уничтоженный или захваченный вражеский танк военнослужащий получит 100 тысяч рублей, вертолет – 200 тысяч, а самолет принесет бойцу 300 тысяч рублей, передает телеканал «Звезда».

Сбитый беспилотник обернется премией в 50 тысяч рублей. Такое же вознаграждение ждет солдата за уничтожение БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Оса», боевой машины РСЗО.

«Также возможны выплаты отдельным наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника, а также решение других возложенных задач – до 100 тысяч рублей», – сообщил телеканал.

Москва, Зоя Осколкова

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