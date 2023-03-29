В минобороны Украины назвали сроки применения немецких танков

Глава украинского минобороны Украины Алексей Резников в среду, 29 марта, заявил, что танки Leopard будут использованы в контрнаступлении Украины в апреле-мае, в зависимости от погодных условий, – сообщает эстонская Национальная телерадиовещательная компания ERR

в интервью телекомпании Резников сказал: «Вы увидите Leopard в контратаке по решению нашего Генштаба. Она уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой самый подходящий момент, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничные машины. Думаю, мы сможем увидеть их в апреле-мае».

Киев, Иван Бабурин

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