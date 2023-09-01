Киев положил 156 солдат за один бой: армия России отбила новую атаку у Работино

Украинские войска утром 1 сентября попытались зайти в село Работино Запорожской области, однако понесли большие потери и отказались продолжать атаку. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«С 07:30 утра противник в составе бригад до 200 человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Он уточнил, украинские потери составили 156 военнослужащих.

«В очередной раз на запорожском фронте киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат», – констатировал он.

В свою очередь, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о ситуации в районе запорожского села Вербовое, где также идут ожесточенные бои. По его словам, минувшей ночью российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ВСУ, атаковавших Вербовое, передает РИА «Новости».

Политик добавил, что продолжаются ожесточенные позиционные бои в районе Работино и на Времевском выступе. В целом ситуация на линии фронта в Запорожской области находится под контролем российских войск, заключил эксперт.

В последние недели на линии Работино – Вербовое идут тяжелые бои. ВСУ, несмотря на значительные потери, пытаются прорвать оборону России и выйти на Токмак и далее к азовскому побережью, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Украинское командование в августе бросило в бои под Работино резервные силы ВСУ.

Мелитополь, Наталья Петрова

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